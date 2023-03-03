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Spor

Beşiktaşlı taraftarlarca toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Beşiktaşlı taraftarlarca Antalyaspor maçında tribünlerden deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere sahaya atılan oyuncaklar, Kahramanmaraş'a ulaştı. Oyuncaklar, çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen görevliler tarafından çocuklara dağıtıldı.

15:19 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Beşiktaşlı taraftarlarca toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Beşiktaşlı taraftarlarca toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Beşiktaş Kulübü ve taraftarları deprem bölgelerindeki çocuklar için 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyası başlatmış ve Antalyaspor maçının 4'üncü dakika, 17'nci saniyesinde oyuncaklar sahaya atılmıştı. Karşılaşmanın ardından toplanan yardımların bir bölümü depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderildi. Oyuncaklar, Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki Beşiktaş çadırlarına getirildi. TIR'lardan indirilen oyuncaklar çizgi film kahramanlarının kostümünü giyen görevliler tarafından çocuklara dağıtıldı. Oyuncaklarını alan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.


Oyuncak alan depremzede Rabia Çakyiğit, "Çok güzel duygular hissediyorum. Beşiktaş'a buradan selam yolluyorum. Beşiktaş başkanının kızı ile tanıştık. Beşiktaş'ın başkanı ile görüntülü konuştuk. O yüzden çok mutluyum" dedi. Peluüş oyuncak alan depremzede Ecrin Demirel, "Beşiktaş'ı çok seviyorum. Beşiktaş bize oyuncaklar yolluyor. Onlarla burada oyunlar oynuyoruz. Oyuncak dağıtımı bizi çok sevindirdi. Beşiktaş'a sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzede Ayşe Naz İncer, "Bu oyuncakları gönderen bütün Beşiktaş taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Oyuncaklarımızı çok beğendik. Beşiktaş taraftarlarının oyuncakları sahaya attığı videoyu izledim ve çok duygulandım" şeklinde konuştu.


Çadırkentte gönüllü olarak görev yapan Funda Tufan ise "Burada gönüllü olarak çalışıyorum. Beşiktaş Futbol Akademisi'ne çok teşekkür ediyorum. Buradaki insanlarımıza bir çok konuda destek oldular. Biz de buradan gönüllü olarak dağıtımlarını gerçekleştirdik. Bir çok çocuğumuza oyuncak dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Sahaya atılan oyuncakların dağıtımını şu anda gerçekleştiriyoruz. Destekleri için teşekkür ediyorum. Bir çok çocuğumuz oyuncaklarla birlikte mektup da göndermişler. Hediyeleri elimize ulaştı. İnce düşünceleri için teşekkür ediyoruz" dedi.


#Beşiktaş
#Kahramanmaraş
#pelüş oyuncak
1 saat önce
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Beşiktaşlı taraftarlarca toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı
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