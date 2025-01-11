Beşiktaşlı yıldız 'başım dönüyor' hareketi yaparak oyundan çıktı

Beşiktaş
Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 23. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Portekizli orta sahanın yerine Al-Musrati dahil oldu.
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, mücadelenin 23. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Portekizli orta saha, 'başım dönüyor' hareketi yaparak kenara geldi ve direkt soyunma odasına gitti. Gedson Fernandes'in yerine oyuna Al-Musrati dahil oldu.
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