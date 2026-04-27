Fatih Karagümrük maçının kadrosuna teknik heyet kararı nedeniyle dahil edilmeyen Beşiktaş'ın yıldız ismi, maç oynanırken dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş’ta Tiago Djaló krizi gündeme oturdu. Siyah-beyazlı ekipte, Karagümrük maçı kadrosuna alınmayan savunma oyuncusunun durumu tartışma çıkarttı.
Teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmeyen Djalo’nun, bu gelişmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Portekizli futbolcu, paylaşımında “Ben işini halleden biriyim. Şikayet etmem, çözüm bulurum.” ifadelerini kullanarak dolaylı yoldan teknik heyete mesaj verdi.