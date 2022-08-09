Beşiktaş’ta bir yandan takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalar sürerken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Beşiktaş'ta 3 isim yolcu

Siyah-beyazlılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Tyler Boyd ve Ajdin Hasic’i kadroda düşünmüyor. Bu oyuncularla yollar ayrıldıktan sonra, yerlerine altyapıdan isimler bakılacak. Öte yandan savunmadaki isimlerden Montero da teknik heyetin gözüne giremedi.

İspanyol oyuncuyu gözden çıkartan yönetim, gelecek olan her teklifi değerlendirecek. Montero’nun da Beşiktaş’ta forma şansını zor gördüğü ve direkt 11’de oynayacağı bir kulübe gitmek istediğini ifade edildi.

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