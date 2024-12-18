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Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

16:3318/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
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Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasından sonra salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla antrenmanı tamamladılar.


Siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.







#Beşiktaş
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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