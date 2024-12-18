Beşiktaş'ta Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasından sonra salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla antrenmanı tamamladılar.