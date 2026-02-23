Yeni Şafak
Beşiktaş'ta bir sakatlık daha: Galatasaray derbisini kaçıracak

17:2423/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş'a El Bilal Toure'nin sakatlığının ardından bir isimden daha kötü haber geldi. Göztepe maçında ağrı hisseden başarılı oyuncunun sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildi.

Beşiktaş, milli futbolcu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten 25 yaşındaki stoperin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Tendonunda kanama ve yırtık tespit edilen Emirhan Topçu'nun en az 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.




