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Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı?

Beşiktaş'ta Boateng zirvesi: Yönetim Sergen Yalçın'la görüştü

Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için ligde kalan maçlar beklenirken, siyah-beyazlı idareciler kiralık olarak forma giyen Boateng konusunda ise temkinli hareket etmek istiyor.

Haber Merkezi İHA
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 2 gol attı.

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 2 gol attı.

Devre arasında Beşiktaş’a gelen ve 10 maçta 45 dakika forma giymesi durumunda sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak olan 33 yaşındaki Boateng, şu ana kadar 8 maçta oynarken, bu mücadelelerin 2’sinde 45 dakikadan az sahada kaldı. Kalan 5 maçın en az 4’ünde 45 dakika ya da daha fazla oynaması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak olan Boateng konusunda yönetim temkinli olmaktan yana.

Önümüzdeki sezonun planlamasında Boateng’i kadroda düşünen Sergen Yalçın’la konuyu görüşen Beşiktaşlı idareciler, bu futbolcuyla da sezon sonuna doğru tekrar masaya oturacak. Sözleşmenin otomatik olarak yenilenmesini istemeyen yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın’la da sözleşme detaylarını görüştü ve bu doğrultuda hareket edilmesini istedi.

Maaş indirimi istenecek

Siyah-beyazlı yönetim, Boateng’e sezon sonunda yeni bir sözleşme teklif edecek ve maaş indirimine gitmesini isteyecek. Boateng’in kabul etmemesi halinde ise yollar ayrılacak.

Boateng'den tepki çeken hareketi için açıklama: Özür dilerim
Boateng'den tepki çeken hareketi için açıklama: Özür dilerim

Beşiktaş’ın Antalyaspor’a 2-1 kaybettiği mücadelenin 65. dakikasında, yerini Umut Nayir’e bırakan Kevin-Prince Boateng’in oyundan çıkarken formasını çıkarması üzerine bir açıklama yaptı.Sosyal medyada formasını fırlattığı üzerine yorumlar yapılan Boateng, "Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.Beşiktaş-Antalyaspor: 1-2Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim&mdash; Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) June 13, 2020


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