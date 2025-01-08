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Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı mesaisi başladı

17:518/01/2025, Çarşamba
AA
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Beşiktaş ligde topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor.
Beşiktaş ligde topladığı 27 puanla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 1,5 saat süren antrenmanda dün oynanan Net Global Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.


Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı. Beşiktaş, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın 11.30'da yapacağı idmanla sürdürecek.




#Beşiktaş
#Bodrumspor
#Süper Lig

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