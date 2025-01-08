Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, 1,5 saat süren antrenmanda dün oynanan Net Global Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.