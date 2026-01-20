Yeni Şafak
Beşiktaş'ta Eyüpspor hazırlıklarıbaşladı

15:1220/01/2026, mardi
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Zecorner Kayserispor ile dün oynanan karşılaşmasında forma giyen oyuncular salonda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular daha sonra minyatür kale maç ve dar alanda çift kale maçla günü tamamladı.





