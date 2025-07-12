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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor: Günün ilk antrenmanı tamamlandı

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor: Günün ilk antrenmanı tamamlandı

14:3812/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş, Admira Wacker ile oynanacak hazırlık maçının çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, ülke takımlarından Admira Wacker ile oynanacak hazırlık maçının çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti.


SV Bad Erlach kulübüne ait tesislerde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde atak organizasyonlarının ardından tam saha maçla sona erdi.


İdmana, sağlık kontrolü için gittiği Sırbistan'dan dün akşam saatlerinde dönen Bakhtiyor Zaynutdinov katıldı.


Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları da antrenmanı saha kenarından izledi.


Hafta sonunu da fırsat bilen gurbetçi taraftarlar, idmanın ardından oyuncularla bir araya gelerek fotoğraf çektirip forma imzalattı.


Beşiktaş, akşam antrenmanıyla Admira Wacker ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.







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