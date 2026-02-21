Beşiktaş'ta tek eksik var

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlı takımda El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 40 puanla 5. basamakta haftaya giriş yaptı.
İzmir ekibi ise oynadığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı ve rakibinin bir basamak üstünde 41 puanla 4. sırada yer aldı.
Avrupa kupalarına katılım adına sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, taraftarı önünde mutlak galibiyet peşinde.
Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamadaki yerini korumak istiyor.
Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.
Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildi.
Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta üç oyuncu Göztepe maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve Salih Uçan, Göztepe karşısında sarı kart görmesi durumunda 24. haftada Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı olacak.