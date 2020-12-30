Beşiktaş'tan Başkan Ahmet Nur Çebi açıklaması: Testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü daha önce de koronavirüs tedavisi gören Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını açıkladı.
Haber MerkeziİHA
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;
"Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.
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