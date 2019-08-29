Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş Kulübü Mehmet Ekici ile ilgili açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.
- Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/k4ifJc1DSj
Kulübümüzden Açıklamahttps://t.co/k4ifJc1DSj— Beşiktaş JK Kurumsal (@BesiktasJK) August 29, 2019
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