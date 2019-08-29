Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Ekici hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaş, Mehmet Ekici hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş, Mehmet Ekici hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş Kulübü Mehmet Ekici ile ilgili açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı medya organları tarafından; Kulübümüzün Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcusu Mehmet Ekici ile ilgilendiği ve Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi’nin Mehmet Ekici ile görüştüğü şeklinde yayınlanan haberler, tamamıyla gerçek dışıdır.

  • Başkanımız Fikret Orman ile Futbol Direktörümüz Ali Naibi, söz konusu futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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