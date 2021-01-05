Beykan Şimşek Göztepe'de

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yapmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Ocak 1995'te Aydın'da dünyaya gelen Beykan, 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi. U15 ve A2 arası tüm milli takımlarımızda forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor. Beykan Şimşek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz"

#Transfer: 1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/lpJcp7FDRd#Göztepe pic.twitter.com/Imes1HryNB — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) January 5, 2021



