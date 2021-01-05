TRANSFER

Beykan Şimşek Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak 1. Lig takımlarından Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beykan Şimşek bu sezon 15 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Beykan Şimşek bu sezon 15 maçta 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalar yapmaya başladı. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, Ankaraspor forması giyen Beykan Şimşek ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1995 doğumlu orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi. Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde:

  • "1 Ocak 1995'te Aydın'da dünyaya gelen Beykan, 2013 yılında Fenerbahçe'de profesyonel olduktan sonra Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor ve Ankaraspor takımlarında forma giydi. U15 ve A2 arası tüm milli takımlarımızda forma giyen Beykan Şimşek'in kariyerinde 43 milli maç tecrübesi bulunuyor. Beykan Şimşek'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz"


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Ocak ayı sonu iti...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.