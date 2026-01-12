Fenerbahçe son olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa'yı kazanmıştı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’na alındı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Yapılan açıklamaya göre karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’na alındı.
Mücadele, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
#Fenerbahçe
#Beyoğlu Yeni Çarşı
#Ziraat Türkiye Kupası