Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti

13:4412/01/2026, Pazartesi
G: 12/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Fenerbahçe son olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa'yı kazanmıştı.
Fenerbahçe son olarak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçının stadı değişti. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’na alındı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü oynanacak olan Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.


Yapılan açıklamaya göre karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’na alındı.


Mücadele, 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

#Fenerbahçe
#Beyoğlu Yeni Çarşı
#Ziraat Türkiye Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meysu ne zaman işlem görecek? MEYSU borsa işlem tarihi belli oldu