Böcek istilası maç erteletti

Moritanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0 iken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.
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Almanya'daki Julius Maximilians Üniversitesi'nden araştırmacılar, “Dünyada kaç tane karınca var?” sorusundan yola çıkarak bir çalışma gerçektirdi.
Uzmanlar, canlıların besin döngüsünün sürmesinde karıncaların çok önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, araştırmalarının yeni bilimsel kapılar açacağını söyledi.
Araştırmacılar kutuplar dışında, karıncaların dünyadaki hemen hemen tüm habitatlarda yaşadığını belirterek tropiklerin en yüksek karınca yoğunluğuna sahip bölgeler olduğunu açıkladı.
Araştırmacılara göre ayrıca, iklimin yanı sıra yerel ekosistemler de karıncaların dağılımında önemli bir rol oynuyor.
Son olarak bilim insanları, bulgularının dünyadaki karıncaların sayısı ve dağılımı hakkında daha fazla araştırmayı teşvik edeceğini umduklarını bildirdi.
Schultheiss, \"Hektar başına, karıncalar yılda 13 tona kadar toprak kütlesi taşırlar.
Dolayısıyla, besin döngüsünün sürdürülmesinde büyük bir etkiye sahipler ve ayrıca bitki tohumlarının dağıtımında da belirleyici bir rol oynuyorlar\" karıncaların çevre için önemine ve haklarında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.
PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar, dünyada 20 katrilyon karınca olduğunu tahmin etti.
Bu durum, dünya nüfusunun 7,8 milyar olduğu düşünüldüğünde kişi başına 2,5 milyon karınca düştüğü anlamına geliyor.
Araştırmanın baş yazarı Sabine Nooten, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Noote \"Tahminlerimize göre, küresel karınca popülasyonu 20 katrilyon. Organizmaların dağılımı ve bolluğu hakkında bilgi, ekosistemlerdeki rollerini ve önemini anlamak için esastır\" diye konuştu.
Diğer taraftan araştırmacılar, tahminlerine ulaşmak için, tüm kıtaları ve habitatları kapsayan, karıncalar hakkındaki önceki 489 çalışmayı değerlendirdi.
Bulguları, yeryüzünde 12 megaton kuru karbon biyokütlesine sahip 20 katrilyon karınca olduğunu gösterdi.
Çalışmanın ortak yazarı Patrick Schultheiss, \"Bu, yabani kuşların ve memelilerin tüm biyokütlesini aşıyor ve insanlığın biyokütlesinin yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor\" dedi.
Karıncaların boyları genellikle 2 - 7 mm arası değişir. Ancak marangoz karıncalar olarak bilinen türün boyu 4-5 cm`e kadar varabilir.
Her karınca kolonisinde en az bir tane kraliçe bulunmaktadır.
Karıncalarda iki adet mide bulunur. Bir tanesinde yiyeceği kendi için saklar, ötekinde ise diğer karıncalarla paylaşacağı yiyecekleri depolar.
Karıncalarda iki adet mide bulunur. Bir tanesinde yiyeceği kendi için saklar, ötekinde ise diğer karıncalarla paylaşacağı yiyecekleri depolar.
Bazı karıncalar günde 7 saate kadar uyuyabilir.
Karıncalar yeşil, sarı, kahverengi, kırmızı, mavi ve hatta morun tonlarında olabilirler.
Bir karınca kendi ağırlığının 20 katını kaldırabilir.
Yetişkin bir karınca katı yiyecekleri yutamaz; yiyeceklerin suyunu emerek beslenir.
Karıncalar sadece dokunmak değil, koku almak için de antenlerini kullanırlar.
Karıncalar hem etçil, hem otçul canlılardır.
Kraliçe karıncalar doğuştan kanatlara sahiptir. Başka koloniler kurmak için yuvadan ayrıldıklarında, kanatları düşer.
Siyah karıncalar ve ahşap karıncalarının iğnesi bulunmaz. Onun yerine formik asit püskürtürler.
Tropik bölgelerde yaşayan yaprak kesici karıncalar, keskin çeneleri ile yaprakları keser ve bunları yuvalarına taşır. Fakat bu yaprakları yiyecek olarak değil, mantar üretmek için kullanırlar.Mantarlardan kendileri için gerekli olan proteini elde ederler.
Yaprakların eve taşınmasından, mantar bahçelerinin ekilip yiyecek elde edilmesine kadar geçen süreçte içerde ve dışarda pek çok işçi karınca çalışır. Kolonilerde iş bölümü vardır.
İşçi karıncalar, yuvanın içindeki çöpü dışarı taşımakla ve özel çöplüğe götürmekle yükümlüdür.
İşçi karınca dışarıda bir yiyecek kaynağı bulduğunda, kolonideki diğer karıncaları buraya çekmek için özel bir koku bırakır.
Köle-Yapıcı karıncalar başka karıncaların yuvalarına saldırır ve yumurtalarını çalar. Bu yumurtalar kırılıp, yavru karıncalar çıktığında kolonide köle olarak çalışırlar.
Karıncalar genel olarak sıcak iklimlerde yaşarlar. Yeryüzünden bilinen 10000 karınca türü yaşamaktadır.
Bir karıncanın ömrü ortalama 45-60 gündür.
Karıncaların hızlı koşmalarını sağlayacak uzun bacakları vardır.
Dünyada kaç tane karınca var: Bilim insanları açıkladı
Karıncaların hayatını hepimiz merak edip araştırmışızdır. Peki dünyada kaç karınca var? Karıncalar neyle beslenir? Araştırmacılar dünyada kaça adet karıncanın olduğunu açıkladı. Uzmanlar, canlıların besin döngüsünün sürmesinde karıncaların çok önemli bir rolü olduğunu vurguladı. İşte karıncalarla ilgili bilinmeyen gerçekler...