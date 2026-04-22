Bodrum FK'da Ali Habeşoğlu parlıyor

Bodrum'a sezon başında 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'da yaptığı çıkışın ardından transfer edilen henüz 21 yaşındaki santrfor, gollerine 1'inci Lig'deki ilk yılında da devam etti. Geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 golle takımını play-off finaline taşırken Ümit Milli Takım'a da seçilen Ali Habeşoğlu, Bodrum FK formasıyla 1'inci Lig'de 36 maçta 12 gol, 3 asistle oynuyor.