Borç 308’den nasıl 460 milyon Euro’ya çıktı?

Fenerbahçe’de borç açıklamaları birbirini tutmuyor. Başkan Ali Koç, 1 Temmuz tarihinde Habertürk Televizyonu’na yaptığı açıklamada 347 milyon Euro olan borcu 308 milyon Euro’ya düşürdüklerini açıklamıştı. Dün yapılan divan kurulu toplantısında ise Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, Haziran 2018’de 612 milyon Euro olan bilanço borcunu Ekim 2020’de 460 milyon Euro’ya düşürdüklerini söyledi. Ancak başkan Ali Koç 1 Temmuz 2020 tarihinde Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada borçlar konusunda şu ifadeleri kullanmıştı: “Sayın Ahmet Nur Çebi’nin de dediği gibi Türkiye’de hiçbir iş adamı yok bu işi düzeltecek. Forbes’in bahsettiği finansal borç dışında da borçlarımız var. Led panolar ve sponsorluk dışında bizim tüm gelirlerimiz bankaya gidiyor. Gelirlerimizin yüzde 80’i bankaya gidiyor. Biz bu gelirlerimizi kullanamadan 2 seneyi çevirdik. Finansal borçlarımızı da 347 milyon Euro’dan 308 milyon Euro’ya indirdik.” Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ise dün yapılan divan kurulu toplantısında kulübün borçlarının geride kalan ay itibarıyla konsolide borcun 4 milyar 300 milyon liraya gerilediğini belirterek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz Haziran 2018’de bilanço borç toplamı 612 milyon Euro’ydu. Bilanço dışı ise 112 milyon Euro seviyelerinde borç vardı. Futbol takımımızın harcamalarını azalttık. 2017-2018 sezonunda 93 milyon Euro olan futbol takımı harcaması, 2018-2019’da 81, 2019-2020’de 64 ve 2020-2021’de ise 56 milyon Euro’ya kadar düştü. Kredilerin Türk lirasına dönüştürülmesi konusunun önemli bölümünü tamamladık. Haziran 2018’de 612 milyon Euro olan bilanço borcu Ekim 2020’de 460 milyon Euro’ya geriledi.”