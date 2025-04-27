Bornova 1877'de ligde kalma sevinci yaşandı

Sezonun ikinci devresindeki ilk galibiyetini alan yeşil-siyahlılar, geçen sezon Play-Off oynadığı ligde bu yıl son anda ligde kalmayı başardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Bornova burada dimdik ayakta. Seneye daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere" ifadelerine yer verildi.