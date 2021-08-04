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Fenerbahçe'yi ikileme düşüren teklif: Satılsın mı, kalsın mı?

Başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Attila Szalai konusunda büyük bir ikilem yaşanıyor. Alman devi Borussia Dortmund'un, Macar stoperi transfer etmek için fiyat yükselttiği ve Szalai'nin satılıp satılmaması konusunda sarı-lacivertli takımın kararsız kaldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borussia Dortmund, Attila Szalai için teklif yükseltti: Fenerbahçeyi ikileme düşüren teklif
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda, Borussia Dortmund'un Attila Szalai teklifi kafaları karıştırdı.

İlk olarak Macar stoper için 12 milyon euro teklif eden Bundesliga ekibi, Fenerbahçe'den 20 milyon eurodan aşağısı olmaz cevabını almıştı. Alman basınında yer alan haberlerde, Dortmund'un Attila Szalai için fiyat yükselttiği ve teklifin 20 milyon euro civarına çıktığı iddia edildi.

Kalsın mı, satılsın mı?

Vitor Pereira'nın oyun sisteminde önemli bir yere sahip olan Attila Szalai için, Portekizli adam satılmaması yönünde rapor vermişti. Pereira'nın yönetime, "Yola şampiyonluk hedefiyle çıkıyoruz. Szalai de en iyi oyuncularımızdan biri. Bu yolda en büyük katkı alacağımız isimlerin başında gelecek. Şampiyonluk hedefi için Szalai bana lazım. Kulübün menfaatleri tabii ki önemli ancak bana göre teklif ne kadar iyi olursa olsun, bu sezon Szalai’nin bizimle kalması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • Yönetim karar verecek
  • EURO 2020'de gösterdiği başarılı performansın ardından piyasa değeri yükselen oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin karar vermesi bekleniyor. Transfer yapmak için oyuncu satması gereken sar-lacivertliler, gelecek bonservisle beraber kadroyu güçlendirmek istiyor.

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