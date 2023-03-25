TFF 1.Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten mücadelede konuk ekibin beraberlik golü gündeme oturdu.

Gençlerbirliği, 24. dakikada Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçmiş, 36. dakikada Uğur Akdemir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Keçiörengücü ise 10 kişi rakibi karşısında 45+2'de Ikic'in kendi kalesine attığı ve Dembele'nin 57. dakikada attığı golle geriden gelerek öne geçmişti.