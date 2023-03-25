Rahman Buğra Çağıran, bu sezon 18. maçta 2. golünü kaydetti.
TFF 1.Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten mücadelede konuk ekibin beraberlik golü gündeme oturdu.
Gençlerbirliği, 24. dakikada Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçmiş, 36. dakikada Uğur Akdemir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Keçiörengücü ise 10 kişi rakibi karşısında 45+2'de Ikic'in kendi kalesine attığı ve Dembele'nin 57. dakikada attığı golle geriden gelerek öne geçmişti.
Maçın 80.dakikasında 10 kişi Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda Rahman Buğra Çağıran, yaptığı kavisli vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımına 1 puanı getiren golü kaydetmiş oldu.