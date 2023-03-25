|
Reklam
Reklam
Spor

Kornerden muhteşem bir gole imza attı (Video)

TFF 1.Lig'de Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'ni konuk etti. 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmada Gençlerbirliği'nin beraberlik golü kornerden geldi. Bu gole ve maçın detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:48 . 25/03/2023 Saturday
Yeni Şafak
Rahman Buğra Çağıran, bu sezon 18. maçta 2. golünü kaydetti.

Rahman Buğra Çağıran, bu sezon 18. maçta 2. golünü kaydetti.

TFF 1.Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten mücadelede konuk ekibin beraberlik golü gündeme oturdu.


Gençlerbirliği, 24. dakikada Kaan Demir'in golüyle 1-0 öne geçmiş, 36. dakikada Uğur Akdemir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmıştı. Keçiörengücü ise 10 kişi rakibi karşısında 45+2'de Ikic'in kendi kalesine attığı ve Dembele'nin 57. dakikada attığı golle geriden gelerek öne geçmişti.


Kornerden gol

Maçın 80.dakikasında 10 kişi Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunda Rahman Buğra Çağıran, yaptığı kavisli vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımına 1 puanı getiren golü kaydetmiş oldu.


İşte o gol;

Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği 2-2 maç özeti




#TFF 1. Lig
#Ankara Keçiörengücü
#Gençlerbirliği
#Rahman Buğra Çağıran
16 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.