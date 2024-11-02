Bülent Uygun istifa etmekten neden vazgeçtiğini açıkladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.





Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun basın toplantısında soruları yanıtladı.





Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun şöyle konuştu:

'Galibiyetlerimizi armağan ediyoruz'

"Şu an itibariyle 5'inci sıradayız. Taraftarımıza galibiyetlerimizi armağan ediyoruz. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Maçın hakemi bütün takdir haklarının tümünü rakipten yana kullandı."





'Hiçbir şey olmadı'

"Önceki maçlarda da her seferinde özellikle yenildiğimiz maçlarda adam ağzımızın ortasına dirseği vurdu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Bütün takdir haklarını rakibe verdi. Hiçbir şey olmadı. Maalesef ne hikmetse Sivasspor olunca gündem, hep bütün haklar rakiplerine gidiyor. Bugün hatta bir ara Rizespor'un doktoru sahaya girerken ben herhalde akşama varır dedim. Allah'tan 1-0 öndeydiler de akşama doğru vardı. Biz öne geçince de bizimki de gidemedi."

'Bugün aslında istifa edecektim'

"Bir takım için gecemizi, gündüzümüzü ayırıyoruz. Antrenörler herkes tarafından yerden yere vuruluyor. Sonucunda bir yaşam tarzı. Herkesin bir ailesi var. Sevgi var. Normalde bugün aslında istifa edecektim. Futbolcular, sevdiklerimiz, belli insanlarımız 'yok, asla kabul etmiyoruz' dediler. Dolayısıyla vazgeçtim."





"Her yerde, her platformda onun mücadelesini veriyoruz. Öyle bir zaman geliyor ki yok giyimimize, yok bakışımıza, hatta besmele çektiğimiz için bize farklı bakan insanlarımız var" dedikten sonra toplantıyı besmele çekerek ve Amentu duasını okuyarak bitirdi.























