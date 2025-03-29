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Burak Demirboğa ve Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti elendi

Burak Demirboğa ve Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti elendi

10:5129/03/2025, Cumartesi
AA
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Türk milli buz patenci Burak Demirboğa (fotoğrafta), erkekler buz pateni kısa program kategorisinde performans sergiledi.
Türk milli buz patenci Burak Demirboğa (fotoğrafta), erkekler buz pateni kısa program kategorisinde performans sergiledi.

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Burak Demirboğa erkeklerde, Katarina Delcamp Akalın-Berk Akalın çifti ise buz dansında kısa program turunu geçemeyerek elendi.

ABD'nin Boston kentindeki TD Garden Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, kısa program performansları tamamlandı. Burak, 48.45 puan toplayarak 39 katılımcı arasında 38. sırayı aldı ve ilk 24'ün yükseldiği serbest programın dışında kaldı.


Katarina ile Berk ise 50.24 puanla 36 çift arasında 35. oldu ve ilk 20'ye giremeyerek şampiyonaya veda etti.

#Berk Akalın
#Burak Demirboğa
#Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası
#Katarina Delcamp Akalın

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