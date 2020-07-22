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Burak Yılmaz hangi takıma transfer olacak: Burak Yılmaz kaç yaşında?

Burak Yılmaz transfer oluyor: Milli yıldızlarla birlikte forma giyecek

Beşiktaş’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından, "Dile getirmek istediğim çok konu var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz gündem oluşturmak istemiyorum" açıklamasın ardından Fransa ekiplerinden Lille görüşmelere başlayan Burak Yılmaz’a siyah-beyazlı kulüpten izin çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak, İHA
Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ın en etkili isimlerinin başında geliyordu.

Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ın en etkili isimlerinin başında geliyordu.

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Fransa yolcusu. Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla mutsuz olduğunu ima eden 35 yaşındaki golcü oyuncu, Fransız ekiplerinden Lille ile transfer görüşmelerine başladı.

Beşiktaş’tan 12 milyon TL alacağı bulunan Burak’ın bonservisine karşılık 6 milyon TL talep ettiği ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetimin bu teklife sıcak baktığı bildirildi.

  • Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un İstanbul'a gelerek Burak Yılmaz ile görüştüğü ve yeni sezonda takımda görmek istediğini ilettiği iddia edilmişti. Campos'un özellikle Türkiye-Fransa ve Fransa-Türkiye maçlarında yakından takip ettiği oyuncu için detaylı bir araştırma yaptırdığı öğrenildi. Golcü oyuncu Osimhen'in Lille'den ayrılacak olması nedeniyle bu mevkiye hem tecrübeli hem de genç olmak üzere 2 futbolcu almak isteyen başarılı yöneticinin tecrübeli forvet tercihini Burak Yılmaz'dan yana kullandığı ifade edildi.

Beşiktaş ve Burak arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından milli futbolcunun Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da takımı olan Lille'de forma giymesi bekleniyor.

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