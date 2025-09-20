Burak Yılmaz: Trabzonspor beraberliği biraz olsun üzdü

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, son 4 karşılaşmadan 10 puan topladı.





Maçın ardından teknik direktör Burak Yılmaz düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.





Burak Yılmaz şöyle konuştu:

'Biraz olsun üzdü'

"Nereden baktığınızla alakalı tabi. Eğer 1-0 geride olsaydık ve 1-1'i yakalasaydık çok sevinçli şekilde giderdik. Ama öne geçtiğimiz için biraz olsun üzdü."





'Çok cesur oynadık'

"Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birine geldik. Burada cesur oynayacağımızı, topu tutmamız gerektiğini söylemiştim. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, sahanın her yerinde son 15 dakikaya kadar birebir baskı yaptılar. Çok cesur oynadık. Tayyip ve Abena'ya çok güvenerek, sahanın her yerinde bastık. Yüzde 51 topu tuttuk. Kazanabilirdik de. Kısmet böyleymiş."

'Yüzde 80-85 oranında düşündüklerimizi yaptık'

"Önemli olan, buraya gelirken Trabzonspor'un çok agresif ve istekli olacağını biliyorduk. Çünkü büyük takımlar üst üste 3 hafta kolay kolay kaybetmezler. Hele geçen hafta yaşadıkları kendi içinde ve dışına problemler nedeniyle saldıracaklarını biliyorduk. Yüzde 80-85 oranında düşündüklerimizi yaptık."





'Hepsini gözlerinden öpüyorum '

"Duran toptan harika bir şekilde organizasyonla golü bulduk. Geçen hafta da organizasyonla gol bulmuştuk. Çalıştığımız şeyleri yapmak bizi mutlu ediyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Böyle bir durumda Trabzonspor deplasmanından puanla dönmek yürek ister. Oyuncularımda da fazlasıyla yürek vardı bugün."















