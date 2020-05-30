Burak Yılmaz'ın babası açıkladı: Oğlum gelen teklifleri reddetti

Teknik Direktör Fikret Yılmaz, Beşiktaş forması giyen oğlu Burak Yılmaz'ın sağlık durumu ve takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Radyospor'a konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı;
"Sağlık durumu iyi"
- "Burak ilk hafta cezalı olduğu için oynamayacak. Sonraki haftalar için hazır hale gelir. Burak iyi, her şey yolunda."
"Beşiktaş'ta bırakmak için teklifleri reddetti"
- "Benim tek dileğim, oğlumun Beşiktaş'ta kaptan olarak ve Beşiktaşlı Burak olarak futbolu bırakması. Burak Yılmaz bunun için gelen teklifleri reddetti. Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. İnşallah bütün kulüplerimiz ekonomik sıkıntıları atlatır."
"Beşiktaş, Galatasaray'ı yenmiş olsaydı..."
- "Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim ama aradaki puan farklı ve diğer takımların daha avantajlı olması bence handikap. Beşiktaş, Galatasaray'ı yenmiş olsaydı daha farklı şeyler söylemiş olabilirdim."
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