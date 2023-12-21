Bursa Uludağ Basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasında London Lions Basketbol'a 122-63 mağlup oldu.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda mücadele eden Bursa Uludağ takımı ise teknik ekip ve oyuncuların büyük bölümüne İngiltere vize vermeyince bugün oynanan London Lions maçına sadece 5 basketbolcuyla çıkabildi.
Bursa ekibinde sakatlık yaşayan Eda Şahin takımını eksik bırakmamak için sadece hücum sahasında durarak görev yaptı.
Takıma ise yedek kulübesinin arkasında oturan oyuncu Trinity Baptiste’nin Hırvatistan’tan apar topar gelen annesi su ve havlu konusunda yardımcı olmaya çalıştı.