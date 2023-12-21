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Spor

Bursa Uludağ’a İngiltere’den vize ayıbı

London Lions ile Bursa Uludağ Basketbol arasındaki Euro Cup Women maçında Bursa takımı, İngiltere vizesi alamadığı için maça 5 oyuncu ile maça çıkabildi. Bursa Uludağ karşılaşmada İngiliz ekibine 122-63 mağlup oldu.

Yeni Şafak
23:50 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:53 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bursa Uludağ, maça 5 oyuncuyla çıkabildi.
Bursa Uludağ, maça 5 oyuncuyla çıkabildi.

Bursa Uludağ Basketbol takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş müsabakasında London Lions Basketbol'a 122-63 mağlup oldu.


Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda mücadele eden Bursa Uludağ takımı ise teknik ekip ve oyuncuların büyük bölümüne İngiltere vize vermeyince bugün oynanan London Lions maçına sadece 5 basketbolcuyla çıkabildi.


Bursa ekibinde sakatlık yaşayan Eda Şahin takımını eksik bırakmamak için sadece hücum sahasında durarak görev yaptı.


Takıma ise yedek kulübesinin arkasında oturan oyuncu Trinity Baptiste’nin Hırvatistan’tan apar topar gelen annesi su ve havlu konusunda yardımcı olmaya çalıştı.






#Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı
#Bursa
#London Lions
2 saat önce
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