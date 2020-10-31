PTT 1.LİG

Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Milli Takım arasında Burak Yılmaz ve Enes Ünal dışında forvet oynatmayan ve bu noktada sıkıntı yaşadıklarına dair açıklamalar yapan Şenol Güneş'in kadroya alabileceği bir forvet adayı var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Akman Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ali Akman Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bursaspor'un Boluspor'u ağırladığı TFF 1. Lig maçını ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Yeşil beyazlılarda mücadelenin yıldızı 2 gol atan Ali Akman oldu.

Bu sezon Bursaspor kadrosunda 18 yaşında olmasına rağmen çok önemli işlere imza atan forvet oyuncusu ligde çıktığı 8 maçta 7 gole ulaştı.

Sosyal medyada A Milli Takım kadrosuna alınması gerektiği yönünde paylaşımlar yapılan oyuncunun bir sonraki milli arada kadroda yer alabileceği iddia edildi.

Bursasporlu Ali Akman'ın gösterdiği performans sonrasında adı dört büyüklerle anılma başlanmış hatta Avrupa'dan bazı takımların da scout ekipleriyle genç ismi izlediği aktarılmıştı.

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