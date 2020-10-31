Bursaspor'un genç yeteneği durdurulamıyor: Ali Akman milli takım yolunda

Bursaspor'un Boluspor'u ağırladığı TFF 1. Lig maçını ev sahibi ekip 4-2 kazandı. Yeşil beyazlılarda mücadelenin yıldızı 2 gol atan Ali Akman oldu.

Bu sezon Bursaspor kadrosunda 18 yaşında olmasına rağmen çok önemli işlere imza atan forvet oyuncusu ligde çıktığı 8 maçta 7 gole ulaştı.

Sosyal medyada A Milli Takım kadrosuna alınması gerektiği yönünde paylaşımlar yapılan oyuncunun bir sonraki milli arada kadroda yer alabileceği iddia edildi.

Bursasporlu Ali Akman'ın gösterdiği performans sonrasında adı dört büyüklerle anılma başlanmış hatta Avrupa'dan bazı takımların da scout ekipleriyle genç ismi izlediği aktarılmıştı.

Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman'ın maçtaki ilk golü! pic.twitter.com/mhx3Fobzcu — AltLig TV (@AltLigTV) October 31, 2020