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Çağdaş Atan: Mağlubiyet benim sorumluluğudur

Çağdaş Atan: Mağlubiyet benim sorumluluğudur

23:0928/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-1'lik Göztepe yenilgisinin ardından konuştu. Deplasmanlarda iyi sonuçlar alamadıklarını belirten Çağdaş Atan, “Mağlubiyet benim sorumluluğudur." dedi.

Süper Lig 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Göztepe'ye 4-1 mağlup oldu. Yenilginin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında soruları yanıtladı.


Maçın ilk 25 dakikasında etkili bir oyun sergilediklerini belirten Atan, “Bence bu 25 dakika Göztepe deplasmanındaki en güçlü oyunlardan oldu. Bu dakikaya kadar 4 isabetli şut çektik, pozisyonlara girdik, net fırsatlar yakaladık. Ancak saha içinde vermiş olduğumuz yanlış kararlar Göztepe'nin coşkulu oyununu geri getirdi. Açıkçası ben bugün kendime yenildim. Farklı bir ilk 11'le sahaya çıkacaktım. Fakat kazanan takımı bozmadım. Kazanan takım bozulmaz klişesine yenildim” dedi.


'MAĞLUBİYET BENİM SORUMLULUĞUMDA'

İstanbul dışındaki deplasmanlarda iyi sonuçlar alamadıklarını belirten Çağdaş Atan, “Mağlubiyet benim sorumluluğudur. İstanbul dışında deplasmanlarda daha cesur, daha temaslı ve daha agresif oyun tercih etmeliyiz İstanbul dışı deplasmanlar sıkıntılı gözüküyor, bunu düzeltiriz. Kazanmış olduğumuz krediyi sıfırladık. Avrupa için en büyük adayız. Maçlarımız eksik, rakiplerimize göre ikili averajlarımız iyi. Hatayspor maçında tekrar iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Şampiyonluk yolundaki rakipler bize nasıl gelecek. Bugün kaybettiğimiz puan krediye önümüzdeki haftalar için engel oldu” yorumunu yaptı.






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