Caleb Ekuban geri dönecek mi? Temsilcisinden açıklama geldi

Bordo-mavili formayla sergilediği başarılı performansın ardından İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olan Caleb Ekuban, yeni takımında beklenen etkiyi gösteremedi.

Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ilgilendiği iddiaları ortaya atılan Ganalı futbolcunun Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroğlu'ndan açıklama geldi.

Markaroğlu, “Caleb, İtalya’ya ailevi nedenlerden ve Seria A’da oynamak için gitti. Daha 3 ay önce transfer oldu ve şu an adaptasyon süreci içerisinde. Sabırlı olup orada kalıcı olmak istiyor. Geçen hafta eski Ukraynalı ünlü forvet Andriy Shevchenko’nun takımın başına geçmesiyle de takımın ve kendisinin yükselişte olacağını düşünüyorum” dedi.

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