CANLI | Avrupa Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek. Bu turda temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli olacak. Kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Son 16 turu play-off eşleşmeleri Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe bu turda Viktoria Plzen ya da Nottingham Forest ile eşleşecek.
Final İstanbul'da
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak. Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu:
19 ve 26 Şubat
Son 16 turu:
12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller:
9 ve 16 Nisan
Yarı finaller:
30 Nisan ve 7 Mayıs
Final:
20 Mayıs
