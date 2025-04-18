Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar oluyor. Mücadelede VAR’da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev alıyor.