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Galatasaray-Bodrum FK

Galatasaray-Bodrum FK

Haber Merkezi
17:5318/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Galatasaray-Bodrum maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in lideri Galatasaray, evinde Bodrum FK'yı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele, beINSPORTS1'den naklen yayınlanıyor.


Karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çalıyor. Türkmen’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Serkan Çimen yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Burak Olcar oluyor. Mücadelede VAR’da Almanya Futbol Federasyonu’ndan Markus Schmidt, AVAR’da da Onur Özütoprak görev alıyor.



İlk 11'ler
Galatasaray:
Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, G. Sara, Barış Alper, Osimhen
Bodrum FK:
Sousa, Celutska, Ajeti, Chris, Ali, Ahmet, Taylan, Ege, Okita, Fredy, Bardhi.


#Galatasaray
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