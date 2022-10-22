Canlı Anlatım: Trabzonspor-Sivasspor

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 17.30'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kamil Çetin yapacak. Diğer taraftan mücadelenin VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR'ı ise Mustafa İlker Coşkun olacak.

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan son dört Süper Lig maçının üçü berabere biterken daha önceki 15 karşılaşmalık süreç aynı sayıda eşitliğe sahne olmuştu. (Trabzonspor 9G-3G Sivasspor)

Trabzonspor’a konuk olduğu son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Sivasspor, tek galibiyetini bu süreçte iki gol atabildiği tek karşılaşmada almıştı. (Nisan 2018)

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Trabzonspor-Sivasspor maçında 11’ler belli oldu

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Charisis, Dia Saba, Njie, Erdoğan, Yatabare

SPOR Adem Ljajic Fatih Karagümrük maçını tribünden takip etti