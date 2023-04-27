Caulker: Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı

İngiliz stoper açıklamasında, "Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı. Ancak bu benim elimde değildi. Beşiktaş da beni istiyordu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu. Fenerbahçe de beni isteyen takımlardan biriydi. Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya olsa da Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kulübü. 2 gün sonra takımın başına yeni bir teknik direktör geldi. Görüşmelerde adı bile geçmemişti." ifadelerini kullandı.