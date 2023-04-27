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Spor

Caulker: Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı

Fenerbahçe'nin eski stoperi Steven Caulker, sarı-lacivertlilere transfer olmadan önce Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Caulker, "Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı. Ancak bu benim elimde değildi." dedi.

22:17 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Steven Caulker

Steven Caulker

Steven Caulker, Under the Cosh isimli podcast yayında açıklamalarda bulundu.


2021/22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, bu transferin öncesinde Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi.

''Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı''

İngiliz stoper açıklamasında, "Galatasaray en çok transfer olmak istediğim takımdı. Ancak bu benim elimde değildi. Beşiktaş da beni istiyordu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidiyordu. Fenerbahçe de beni isteyen takımlardan biriydi. Fenerbahçe 7 yıldır şampiyon olamıyordu ve ben de daha az paraya olsa da Fenerbahçe'ye gitmeye karar verdim. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük kulübü. 2 gün sonra takımın başına yeni bir teknik direktör geldi. Görüşmelerde adı bile geçmemişti." ifadelerini kullandı.


Kim Min Jae açıklaması da geldi

Fenerbahçe'nin eski stoper Kim Min Jae'ye ilişkin ise Caulker, "Benim yerime Kim Min Jae geldi. Çin'den gelmişti. Anlam verememiştim. Ama harika bir stoperdi. Şu anda Napoli'de iyi bir sezon geçiriyor ve üst seviyede oynuyor. Öyle bir oyuncuydu ki Real Madrid'e 100 milyon Euro'ya satabilirler diye düşünüyordum." açıklamasında bulundu.

Kariyerini İngiliz ekibi Wigan Athletic'te sürdüren Steven Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük formalarını giymişti.




#Steven Caulker
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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