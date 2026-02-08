Yeni Şafak
Çaykur Rizespor-Galatasaray

Çaykur Rizespor-Galatasaray

13:308/02/2026, Pazar
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Süper Lig lideri Galatasaray, 21. hafta maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Saat 17.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, Süper Lig'de bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.



4 isim yok, yeniler kadroda

Leroy Sane, Ahmet Kutucu ve Arda Ünyay sakatlığı, Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey kadroda yer alıyor.


Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen





