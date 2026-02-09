Yeni Şafak
Celtics’e Knicks 'dur' dedi

Jalen Brunson maçın en skorer ismi oldu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımları karşı karşıya getiren maçta New York Knicks, Boston Celtics’i 111-89 mağlup etti.

NBA'de Celtics’in serisine Knicks son verdi.


Knicks'te Jalen Brunson'ın 31 sayı, 8 asist, Josh Hart 19 sayılık performans sergilerken, Karl-Anthony Towns 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.


Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Celtics’te ise Jaylen Brown 26 sayı, Derrick White ise 19 sayı kaydetti.


Kawhi Leonard'dan Timberwolves potasına 41 sayı

Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'u 115-96 mağlup etti.


Target Center'da oynanan maçta Kawhi Leonard 41 sayı, 8 ribauntla takımını sırtlarken, John Collins ve Yanic Konan Niederhauser, 15'er sayıyla galibiyete katkı verdi.


Timberwolves'ta Anthony Edwards 23, Julius Randle 17 sayı, 8 ribauntla oynadı.


Chicago Bulls'tan takas edildikten sonra Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan Ayo Dosunmu, mücadeleyi 11 sayı ve 2 top çalma ile tamamladı.




