Spor Cengiz Ünderden Marsilya taraftarına teşekkür "Asla unutmayacağım"
FUTBOL FUTBOL

Cengiz Ünder'den Marsilya taraftarına teşekkür: "Asla unutmayacağım"

Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, adına hazırlanan koreografi için taraftarlara teşekkür etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cengiz Ünderden Marsilya taraftarına teşekkür: Asla unutmayacağım
Cengiz Ünder'in Lille maçındaki gol sevinci.

Fransa Ligue 1’in 21. haftasında Marsilya, son şampiyon Lille’i ağırladı. Milli futbolcu Cengiz Ünder’in 75. dakikada gol attığı maç 1-1 sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Bordeaux ile oynanan müsabakada galibiyet golünü kaydeden Cengiz, 44 yıl sonra Marsilya’nın, Bordeaux deplasmanından zaferle dönmesini sağlamış ve Fransa’da geniş yankı bulmuştu. Marsilya taraftarları da Lille maçı öncesi Stade Orange Velodrome tribünlerinde Türk bayrağı ve ‘Ünder’ yazılı koreografi hazırlayarak, milli futbolcuya teşekkürlerini iletti.

"Marsilya artık beni ailem"

“Tarihi zafer için teşekkürler” yazılı koreografi için 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Marsilya taraftarına teşekkür ettiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

  • “Sahaya çıktığımda tribünlerde gördüğüm koreografiyi asla unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve son dakikaya kadar ailem için savaşmaya devam edeceğim. Maç öncesinde sahaya çıktığımda tribünde gördüğüm koreografiyi ömrüm boyunca unutmayacağım. Marsilya artık benim ailem ve ben ailem için son dakikaya kadar savaşmaya devam edeceğim. Maç için gerçekten çok üzgünüm. Galibiyete gerçekten çok yakındık. Şimdi önümüzdeki maça odaklanma zamanı.”

Cengiz Ünder'den harika gol: Fransa'da Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)
SPOR
Cengiz Ünder'den harika gol: Fransa'da Bizim Çocuklar karşı karşıya geldi (ÖZET)
Kazdıkça altın fışkırdı

Kazdıkça altın fışkırdı

Şehirde olağanüstü keşif.
Bankalar tek tek açıkladı

Bankalar tek tek açıkladı

​Emekliler için promosyon zamanı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Şehit asker için köylüler seferber oldu

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu İstanbul'da yapılacak.

Sert kış ABD'yi vurdu

Sert kış ABD'yi vurdu

Hayat felç oldu: ​Yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

İlçedeki evler kara gömüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.