Cristiano Ronaldo'dan 25 yıl sonra veda sinyali

Cristiano Ronaldo'dan 25 yıl sonra veda sinyali

21:1611/11/2025, Salı
G: 11/11/2025, Salı
AA
Cristiano Ronaldo'dan 25 yıl sonra veda sinyali
Cristiano Ronaldo'dan 25 yıl sonra veda sinyali

Cristiano Ronaldo, futbol dünyasını şaşırtan açıklamalarda bulundu. 40 yaşındaki Portekizli yıldız, “Futbolu bırakma zamanı yaklaşıyor” diyerek 25 yıllık kariyerinin sonuna dair ilk kez net konuştu. “Gol atıyorum, hâlâ formdayım ama artık vedaya hazırlanıyorum.” dedi. Peki Ronaldo ne zaman futbolu bırakacak? İşte açıklamaları...

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 1-2 yıl içinde futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü ifade etti. CNN International'a verdiği röportajda, futbolu ne zaman bırakacağı sorusuna, "yakında" cevabını veren Ronaldo, bu kelimenin manasının "1 veya 2 yıl içinde" olduğunu açıkladı.


Veda zamanı yaklaşıyor

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren 40 yaşındaki futbolcu "Gol atıyorum, hala hızlı ve formda hissediyorum. Milli takımdaki oyunumdan keyif alıyorum. Futbolu bırakma zamanı derken muhtemelen bir veya iki yılı kastediyorum." dedi.


2026 Dünya Kupası'nın son dünya kupası olacağını söyleyen Ronaldo, 25 yıldır futbolun içinde olduğunu kulüpler ve milli takımlar düzeyinde birçok rekora sahip olduğunu, bundan da gurur duyduğunu söyledi.


Baba olmanın getirdiği zorluklardan da bahseden Ronaldo, şunları kaydetti:

"İnsanoğlu olarak, kimsenin bizden daha iyi olmasını istemeyiz ama şunu söylemeliyim ki eğer çocuklarım benden daha iyi olursa, onları asla kıskanmayacağım. Futbol oynamak veya başka bir spor yapmak istemeleri önemli değil."



