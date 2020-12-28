Cüneyt Çakır maçı VAR'a bıraktı: Tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği-Kayserispor maçında tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti.

Bir gol, VAR'ın çizdiği ofsayt çizgisiyle iptal olurken diğer 3 gol akan oyunda gerçekleşti. Çakır'ın kritik pozisyonlarda VAR'dan uyarı alması ve kararlarını değiştirmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Öte yandan Cüneyt Çakır'ın Gençlerbirliği'nin ilk iptal edilen golünde Candeias'ın elle oynadığının tespit edilmesiyle ilgili pozisyonu izlemeyip direkt VAR uyarısıyla kararını vermesi dikkat çekti.

Cüneyt Çakır için atılan tweetlerden bazıları;

Az önce içerden bilgi aldım. Cüneyt Çakır kendini VAR odasına kapatmış, hâlâ bir şeyler izliyomuş — Kerem (@crielox) December 28, 2020

Gençler - Kayseri maçını geri sarıp VAR kararlarına baktım, büyük skandal var. Gençlerbirliği'nin 2 golü de nizami, beke elle oynama kararı büyük rezillik. Cüneyt Çakır hem sakalı hem göbeği salmış, el pozisyonunu izlemeye bile gitmemiş. — Eray (@eraysen) December 28, 2020

Maç bitti ama Cüneyt Çakır bi VAR’a baksın maç iptal olmuş olabilir — Efe (@Efeozgurakbass) December 28, 2020

Cüneyt Çakır Var olduğu için şükretmeli ... — Kemal KARAMAN (@kmlkrmn17) December 28, 2020