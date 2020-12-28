Cüneyt Çakır maçı VAR'a bıraktı: Tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği-Kayserispor maçında tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti.
Bir gol, VAR'ın çizdiği ofsayt çizgisiyle iptal olurken diğer 3 gol akan oyunda gerçekleşti. Çakır'ın kritik pozisyonlarda VAR'dan uyarı alması ve kararlarını değiştirmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
- Öte yandan Cüneyt Çakır'ın Gençlerbirliği'nin ilk iptal edilen golünde Candeias'ın elle oynadığının tespit edilmesiyle ilgili pozisyonu izlemeyip direkt VAR uyarısıyla kararını vermesi dikkat çekti.
Cüneyt Çakır için atılan tweetlerden bazıları;
Az önce içerden bilgi aldım. Cüneyt Çakır kendini VAR odasına kapatmış, hâlâ bir şeyler izliyomuş
Az önce içerden bilgi aldım. Cüneyt Çakır kendini VAR odasına kapatmış, hâlâ bir şeyler izliyomuş— Kerem (@crielox) December 28, 2020
Gençler - Kayseri maçını geri sarıp VAR kararlarına baktım, büyük skandal var. Gençlerbirliği'nin 2 golü de nizami, beke elle oynama kararı büyük rezillik. Cüneyt Çakır hem sakalı hem göbeği salmış, el pozisyonunu izlemeye bile gitmemiş.
Gençler - Kayseri maçını geri sarıp VAR kararlarına baktım, büyük skandal var. Gençlerbirliği'nin 2 golü de nizami, beke elle oynama kararı büyük rezillik. Cüneyt Çakır hem sakalı hem göbeği salmış, el pozisyonunu izlemeye bile gitmemiş.— Eray (@eraysen) December 28, 2020
Maç bitti ama Cüneyt Çakır bi VAR’a baksın maç iptal olmuş olabilir
Maç bitti ama Cüneyt Çakır bi VAR’a baksın maç iptal olmuş olabilir— Efe (@Efeozgurakbass) December 28, 2020
Cüneyt Çakır Var olduğu için şükretmeli ...
Cüneyt Çakır Var olduğu için şükretmeli ...— Kemal KARAMAN (@kmlkrmn17) December 28, 2020
Dunya yildizi hakem Cüneyt Cakir'in yonettigi maca bak :D bu kadar hata futbol tarihinde yoktur herhalde
Dunya yildizi hakem Cüneyt Cakir'in yonettigi maca bak :D bu kadar hata futbol tarihinde yoktur herhalde— Tümer #holigan (@hooliganfb) December 28, 2020
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