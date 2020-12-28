SÜPER LİG

Cüneyt Çakır maçı VAR'a bıraktı: Tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti

Gençlerbirliği, oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Kayserispor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Maça FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın performansı damga vurdu. Çakır, 4 gol iptal ettiği maçta tepki çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği-Kayserispor maçına damga vurdu.

Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği-Kayserispor maçına damga vurdu.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gençlerbirliği-Kayserispor maçında tam dört golü VAR uyarısıyla iptal etti.

Bir gol, VAR'ın çizdiği ofsayt çizgisiyle iptal olurken diğer 3 gol akan oyunda gerçekleşti. Çakır'ın kritik pozisyonlarda VAR'dan uyarı alması ve kararlarını değiştirmesi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

  • Öte yandan Cüneyt Çakır'ın Gençlerbirliği'nin ilk iptal edilen golünde Candeias'ın elle oynadığının tespit edilmesiyle ilgili pozisyonu izlemeyip direkt VAR uyarısıyla kararını vermesi dikkat çekti.

Cüneyt Çakır için atılan tweetlerden bazıları;

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