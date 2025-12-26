Yeni Şafak
Davraz'da dağ kayağı heyecanı

17:3126/12/2025, Cuma
AA
Davraz'ın pistleri, amatör veya profesyonel tüm kayakçılara snowboard yapma imkanı sunuyor.
Davraz'ın pistleri, amatör veya profesyonel tüm kayakçılara snowboard yapma imkanı sunuyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak.

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Davraz'da düzenlenecek. Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 16-17 Ocak 2026'da Davraz Dağı'nda yapılacak.


Büyükler kategorisinin yanı sıra 14, 16, 18 ve 20 yaş altı gruplarında gerçekleştirilecek şampiyonanın başvuruları, 8 Ocak Perşembe günü sona erecek.


Başvurular, sadece Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılabilecek.




