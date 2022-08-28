Beşiktaş'ta Dele Alli bereketi

Beşiktaş, dünyaca ünlü yıldız Dele Alli’yi seyircisinin önüne çıkarmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekiplerinden Eveton’dan kiraladığı İngiliz yıldızın yarın Vodafone Park’ta oynanacak Sivasspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Alli transferi, Avrupa medyasında da yüksek ses getirmişti. 26 yaşındaki oyuncunun da Vodafone Park’taki atmosferi arkadaşlarından dinlediği ve sahaya çıkmayı çok istediği ifade edildi.

👌🏾 @dele_official #BJK pic.twitter.com/fFBJ3VBTzA — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 27, 2022

Forma ve bilet tükendi

Beşiktaş taraftarları, Dele Alli’nin gelmesiyle Kartal Yuvaları’na hücum ettiler.

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Yıldız futbolcunun isminin yazılı olduğu formaları tüketen siyah-beyazlı taraftarlar aynı ilgiyi Sivasspor maçının biletlerine de gösterdi.

Karşılaşmanın hafta içinde ve çok geç saatte oynanacak olmasına rağmen biletlerin tükenmek üzere olduğu ifade edildi.

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