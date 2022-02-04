Spor Dele Alli Süper Lig ekibinin kapısından dönmüş
TRANSFER

Dele Alli Süper Lig ekibinin kapısından dönmüş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız futbolcu Dele Alli için girişimlerde bulunduklarını itiraf etti. Sancak, "Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince bizim iş bozuldu" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dele Alli Süper Lig ekibinin kapısından dönmüş
Everton Kulübü, Dele Alli'yle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, İngiliz futbolcu Dele Alli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.


Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Everton'a imza atmadan önce 25 yaşındaki futbolcu için Tottenham ile anlaştıklarını ancak transferin son anda suya düştüğünü söyledi.

"Transfer neredeyse bitmişti"


Sancak, "Dele Alli için Tottenham’la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince bizim iş bozuldu" ifadelerini kullandı.

"Hulk'u da istedik"

Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı yıldız golcü Hulk'u da istediklerini açıklayan Murat Sancak, transfer için oyuncunun kulübünden izin çıkmadığını söyledi.


Hulk, oynadığı takımlarda toplamda çıktığı 641 maçta 340 gol atma başarısı gösterdi.
Hulk, oynadığı takımlarda toplamda çıktığı 641 maçta 340 gol atma başarısı gösterdi.

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