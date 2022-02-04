Dele Alli Süper Lig ekibinin kapısından dönmüş

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, İngiliz futbolcu Dele Alli ile transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Everton'a imza atmadan önce 25 yaşındaki futbolcu için Tottenham ile anlaştıklarını ancak transferin son anda suya düştüğünü söyledi.
"Transfer neredeyse bitmişti"
Sancak, "Dele Alli için Tottenham’la anlaşmıştık. Bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince bizim iş bozuldu" ifadelerini kullandı.
"Hulk'u da istedik"
Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı yıldız golcü Hulk'u da istediklerini açıklayan Murat Sancak, transfer için oyuncunun kulübünden izin çıkmadığını söyledi.