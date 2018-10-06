Deniz Çoban: VAR hakemleri yerinde yok

Süper Lig'de Ankragücü'nü konuk eden Bursaspor'un mücadelenin 7. dakikasında Sakho ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Golü veren maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Filelere giden pozisyonun öncesinde faul tespit eden Yankaya, gol kararını iptal etti.

Bu pozisyonla ilgili eski Hakem Deniz Çoban dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İptal edilen golde VAR incelemesine ait iki görüntüyü paylaşan Çoban, ilk fotoda VAR hakemlerinin yerlerinde olmadığını ve bu görüntünün izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

Bursaspor-Ankaragücü maçında VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyor.