SÜPER LİG

Deniz Çoban: VAR hakemleri yerinde yok

Bursaspor'da Sakho'nun Ankragücü ağlarına gönderdiği gol VAR kararıyla iptal edildi. Eski hakem Deniz Çoban, golün iptali sırasında VAR hakemlerinin yerinde olmadığını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde VAR hakemlerinin yerinde olmadığı görüldü.

Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntüde VAR hakemlerinin yerinde olmadığı görüldü.

Süper Lig'de Ankragücü'nü konuk eden Bursaspor'un mücadelenin 7. dakikasında Sakho ile bulduğu gol geçersiz sayıldı. Golü veren maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kenardan izledi. Filelere giden pozisyonun öncesinde faul tespit eden Yankaya, gol kararını iptal etti.

Bu pozisyonla ilgili eski Hakem Deniz Çoban dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İptal edilen golde VAR incelemesine ait iki görüntüyü paylaşan Çoban, ilk fotoda VAR hakemlerinin yerlerinde olmadığını ve bu görüntünün izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

  • Bursaspor-Ankaragücü maçında VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyor.

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