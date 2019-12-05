Deniz Türüç: Milli forma için kavga edeceğiz

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Deniz Türüç, hedefinin bu sezon sarı-lacivertli takım ile şampiyonluk yaşamak, ardından ise A Milli Takım ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele etmek olduğunu söyledi.

"Şimdiye kadar 4-5 golüm olabilirdi"

Performansında dalgalanma olmadığını söyleyen Deniz Türüç, yeni takıma alışma süresi olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Bazı şansızlıklar yaşadım. Şimdiye kadar 4-5 golüm olabilirdi. Geçen sene G.Saray 8 puan geriden geldi. Liderin 5 puan gerisindeyiz, 2 maçlık fark demek. Biz takım halinde iyi oynamaya, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Allah’ın izniyle ilk yarıda kalan 4 maçımızı kazanırsak lider olacağımızı düşünüyorum. Göztepe maçı sonrası takım olarak hırs yaptık. Burada beraberlik mağlubiyet gibi görülüyor. Büyük takımın büyük camiasında böyle oluyor. İnşallah Cuma günü G.Birliği karşısında kendimizi affettireceğiz” şeklinde konuştu.

"EURO 2020'de olmalıyım"

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda olmayı çok istediğini belirten başarılı futbolcu, “İnşallah Şenol hocam şans verirse milli takımda olmayı çok isterim. Zor bir grup ama imkansız diye bir şey yok. Azerbaycan’da oynayacağımız maçlarda ev sahibi gibi olacağız. İtalya ile oynayacağımız maçta iyi başlarsak, gruptan çıkma ihtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz ilk 2 içinde yer alarak gruptan çıkmak. Şenol hocayla milli takımda inanılmaz bir ortam var. Hem seviyesi, hem idmanlar, Milli takımda olmak çok farklı bir duygu. Milli takımda oynamak çocukluk hayalim. Fenerbahçe de öyle ama milli takım bir tık üstü” dedi.

“EURO 2020’ye gidecek milli takımda olmak için artık kavga edeceğiz” diyen Deniz, “Milli takımda yer almalıyım, nasıl yer alacağımı bilmiyorum ama o grubun içinde olmalıyım. Hedefim önce Fenerbahçe ile şampiyonluk, ondan sonra ay-yıldızlı takımla Avrupa Şampiyonası’nda mücadele etmek, ondan sonrası Allah kerim” diyerek sözlerini tamamladı.



