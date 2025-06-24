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Denizli İdmanyurdu’nda yaprak dökümü

Denizli İdmanyurdu’nda yaprak dökümü

14:1124/06/2025, Salı
IHA
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Denizli İdmanyurdu’nda yaprak dökümü
Denizli İdmanyurdu’nda yaprak dökümü

Bölgesel Amatör Ligden, TFF 3. Lige yükselen Denizli İdmanyurdu Sporda yaprak dökümü başladı.

Takımı Bölgesel Amatör Ligde şampiyon yaparak TFF 3. Lige çıkmasını sağlayan Teknik Direktör Gökhan Kaynak Denizli İdmanyurdu Spor ile yollarını ayırdı.

2024 - 2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Denizli İdmanyurdu Spor kulübü şampiyon yaparak TFF 3. Lige çıkmasını sağlayan Teknik Direktör Gökhan Kaynak ile yollarını ayırdı. Mali sıkıntılar sebebiyle 3. Ligde mücadele edip etmeyecekleri belirleyemeyen kulüpte sallantılar başladı. Denizli İdmanyurdu Spor ile yollarının ayrıldığını sosyal medya üzerinden duyuran Teknik Direktör Kaynak, kulüpte yaşanan belirsizlikler ve kendi hedefleri doğrultusunda görevinden ayrılma kararı aldığını belirtti.

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