Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Denizlispor olağanüstü seçimli kongre kararı aldı

Denizlispor olağanüstü seçimli kongre kararı aldı

10:0918/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım
Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, gelinen noktada seçimli olağanüstü kongre kararı almak zorunda kaldıklarını belirterek; “Eğer transfer tahtasını açmamızda destek olmayacaksanız ya da kendi yönetiminiz ile tahtayı çözmeyecekseniz yıl sonunda kulübü kayyuma götüreceğiz” dedi.

Denizlispor olağanüstü seçimli kongreye gidiyor. Üst üste alınan sonuçların açıklanabilir yanı olmadığını belirten Başkan Yıldırım, “426 milyon ile almış olduğumuz borç haziran sonu itibari ile 450 milyon olmuş olmasına rağmen, yönetici arkadaşlarımızın üstün çabaları ve benim imza yetkisine dayanarak aldığım kararlar üzerine, tüm sorumluluk ben de olmak üzere an itibari ile 390 milyon borcumuz bulunmaktadır. Bunların 350 milyonu eski futbolculara aittir. Avukat yöneticilerimizin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda da 4 transfer yasağı dosyası daha kalkmıştı ve çalışmaları hala devam etmektedir. Her ne kadar zorluklar, imkansızlıklar, sorunlar ile mücadele etmekte olsak da hiçbir futbolcunun geçmiş ya da gelecek, prim ya da maaş alacağı bulunmamaktadır. Hepsinin ödemesi yapılmıştı. Elimizdeki oyuncular bu şehrin evladı ,alt yapının yetiştirdiği her biri birbirinden kıymetli öz kaynaklarımızdır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar maalesef yeterli değiller” dedi.


“Yapılması gereken tek şey, transferi açmaktır” diyen Başkan Yıldırım, şöyle konuştu:


“Bugün kafasını kuma gömen, bu tarihin yok olmasını sessiz kalan, ahkam kesmekten başka hiçbir şey yapmayan, yapılmak istenen projelere destek vermek yerine tamamen köstek olan, Denizlispor üzerinden vaatler ile yönetime gelen, kulüp üstünden sıfat sahibi olan, normalde 3 tane koyunu bile güdemeyecek yönetici bozuntularının işler iyiye gittiğinde ortaya çıkan siyasilerin, prim yapmak için fotoğraf peşinde koşan işadamlarının aklına başına alması gerekiyor. Aidiyet sahibi Denizlispor sevdalılarının duruma el atması, ister kendi yönetimlerini getirmeleri, ister mevcut yönetime destek vermeleri ve bir çözüm bulunmasının sağlanması lazım. Yoksa bu halk bu taraftar bunu unutmaz. Eğer transfer tahtasını açmamızda destek olmayacaksanız ya da kendi yönetiminiz ile tahtayı çözmeyecekseniz yılsonunda kulübü kayyuma götüreceğiz. O zaman ya mecbur kalacak bu işi çözeceksiniz ya da bizi bu çaresizliğe iterek bir tarihin kaybolmasını neden olan yetkililer olarak hep beraber tarihe geçeceğiz. Seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda 04 Aralık 2024 ve 12 Aralık 2024 tarihlerinde planlanan toplantılar ile ilgili gündem, yer ve saat bilgileri, ilerleyen günlerde değerli kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”


#Denizlispor
#Ahmet Yalın Yıldırım
#olağanüstü seçimli kongre

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı 2024: Bankanlıklar kamu kurumları iş ilanı yayımladı! İşte Resmi Gazete memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları başvuru tarihleri