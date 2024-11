Denizlispor olağanüstü seçimli kongre kararı aldı

Denizlispor olağanüstü seçimli kongreye gidiyor. Üst üste alınan sonuçların açıklanabilir yanı olmadığını belirten Başkan Yıldırım, “426 milyon ile almış olduğumuz borç haziran sonu itibari ile 450 milyon olmuş olmasına rağmen, yönetici arkadaşlarımızın üstün çabaları ve benim imza yetkisine dayanarak aldığım kararlar üzerine, tüm sorumluluk ben de olmak üzere an itibari ile 390 milyon borcumuz bulunmaktadır. Bunların 350 milyonu eski futbolculara aittir. Avukat yöneticilerimizin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda da 4 transfer yasağı dosyası daha kalkmıştı ve çalışmaları hala devam etmektedir. Her ne kadar zorluklar, imkansızlıklar, sorunlar ile mücadele etmekte olsak da hiçbir futbolcunun geçmiş ya da gelecek, prim ya da maaş alacağı bulunmamaktadır. Hepsinin ödemesi yapılmıştı. Elimizdeki oyuncular bu şehrin evladı ,alt yapının yetiştirdiği her biri birbirinden kıymetli öz kaynaklarımızdır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar maalesef yeterli değiller” dedi.