Denver Nuggets seride öne geçti

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi üçüncü maçında Thunder'i Ball Arena'da konuk eden Nuggets, müsabakayı 9 sayı farkla kazandı. Nuggets'ta Jamal Murray 27 sayı, Nikola Jokic de 20 sayı ve 16 ribauntla galibiyette önemli rol oynarken, Aaron Gordon 22, Michael Porter ise 21 sayıyla oynadı. Thunder'da ise Jalen Williams 32 sayı, Chet Holmgren 18 sayı ve 16 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander 18 sayı ve 13 ribauntla öne çıktı.