Derbi ateşi

Süper Lig’de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de bugün karşı karşıya gelecek. Lider sarı-kırmızılı ekibin 6 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertliler, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Fenerbahçe, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Sarı-lacivertliler, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak. Süper Lig'de en yakın rakipleri Beşiktaş ve Başakşehir'in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip ise derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe'ye karşı 22 Aralık 1999 yılından bu yana Kadıköy'de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek. Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor. Taraftarı önünde bu sezon 12 maçta 12 puan yitiren sarı-lacivertliler, Galatasaray'a yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek. Fenerbahçe, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

MARİANO CEZALI, EREN SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda ise sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren de derbide sahada olamayacak. Fenerbahçe ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Son 15 dakikaya dikkat

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon yaptığı maçların son 15 dakikalık bölümleri gol bakımından daha hareketli geçiyor. Ülker Stadı'nda şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan derbi öncesinde, iki takımın da Süper Lig'de en fazla golü müsabakaların son 15 dakikalarında kaydetmesi dikkati çekiyor. Ligin geride kalan 25 haftasındaki maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde Fenerbahçe, 11 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü. Galatasaray ise müsabakaların son 15 dakikalık periyodunda 15 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

F.BAHÇE SON YARIM SAATTE COŞUYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 49 golün 20'sini müsabakaların son yarım saatlik diliminde buldu. En fazla gol attığı dönemi 76. dakikadan sonra yaşayan sarı-lacivertliler, bu sürede rakip fileleri 11 kez avalandırdı. Fenerbahçe, karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kalesindeki 7 golü engelleyemedi. Sarı-lacivertliler, 9 kez rakip ağları sarstığı 61 ile 75. dakikalar arasında 3 gol yedi. Müsabakaların ilk 15 dakikasında 6 gol atıp, 4 gol yiyen sarı-lacivertliler, 16-30 dakika aralığında rakip filelere gönderdiği 7 gol karşılığında kalesinde hiç gol görmedi. Fenerbahçe, sekizer gol attığı 31 ile 45 dakika aralığında 7, 46 ile 60 dakika aralığında 9 kez topu ağlarından çıkardı.

61 GOLÜN 29’U SON 15 DAKİKADA

G.Saray, bu sezon lig maçlarında devrelerin son 15 dakikalarında attığı gollerle dikkati çekiyor. Bu sezon rakip fileleri 61 kez havalandıran G.Saray, bu gollerin 29'unu devrelerin son 15 dakikalık bölümlerinde kaydetti. Maçların son 15 dakikasında 15 kez rakip ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, 31 ile 45 dakika aralığında 14 kez gol sevinci yaşadı. En az golü maçların ilk 15 dakikasında 6 kez ile atan Cim-bom, 16-30 ve 46-60 dakika aralıklarında 9'ar, 61-75 dakika aralığında ise 8 gol kaydetti. G.Saray, en az golü 2 kez ile 61-75 dakika aralığında yerken, en fazla golü 7 kez ile son 15 dakikalık periyotta yedi.

F.Bahçe içeride G.Saray dışarıda sıkıntılı

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe sahasındaki, ezeli rakibi Galatasaray ise deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin iç saha, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki kötü performansı ön plana çıkıyor.

SAHASINDA 12 PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 12 puan kaybetti. Önceki yıllarda Kadıköy'deki performansıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, bu sezonki iç saha performansıyla taraftarını üzdü. Ligdeki 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 4 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, bu performansıyla 47 puan elde etti. Süper Lig'de bu sezon sahasında 12 maça çıkan Fenerbahçe, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 24 puan topladı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezonki iç saha maçlarında 31 gol atarken, kalesindeki 19 gole engel olamadı. Fenerbahçe, bu sezon sahasında yaptığı 12 maçın 10'unda gol yedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında 2 ve daha fazla gol yediği hiçbir maçı kazanamadı.

G.SARAY DEPLASMANDA KAYIP

Galatasaray, bu sezon ligde mağlup olduğu 6 maçı da deplasmanda oynadı. Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında 17 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 6 kez de mağlup oldu. Galatasaray, sahasındaki maçlarda 12 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece 2 puan kaybederken, 37 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, puan kayıplarının çok büyük bölümünü ise deplasmanda yaşadı. Galatasaray, deplasmandaki 12 maçın 5'ini kazanabildi. Bir müsabakadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmayı da kaybetti. Deplasman maçlarından 16 puan toplayıp, 20 puanı da rakiplerine kaptıran Galatasaray, son 8 deplasman maçının sadece 2'sini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon deplasmandaki 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatamadı. Dış sahadaki Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, diğer 10 karşılaşmada ise filelerinde 20 gole engel olamadı.

Rekabette 387. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün 387. kez karşı karşıya gelecek. 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe'ye taraftar morali

Süper Lig'in 26. haftasında bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan F.Bahçe, kendi tesislerindeki son antrenmanını taraftarlarına açık olarak gerçekleştirdi.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanı, başkan Aziz Yıldırım, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu, asbaşkan İlhan Ekşioğlu ve bazı kongre üyeleri de takip etti. İdmanı izleyen bir grup sarı-lacivertli taraftar, Kocaman ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, çift kale maç ile taktiksel ve bireysel çalışmalarla idamnı tamamladı.