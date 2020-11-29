Derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takımı babası açıkladı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu açıklamalarda bulundu. Orta atılan iddialara cevap veren Numanoğlu, çocukluktan beri oğluna adalet duygusunu aşıladığını söyledi.

Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Hata yapabilirsin ama eyyamcılık yapma"





"Oğluma şunları söyledim. Adaletli davranacaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin."

"Fenerbahçeli yöneticinin yanında çalışmıyor"





"Saçma sapan şeyler. Oğlum Fenerbahçeli yöneticinin yanında çalışmıyor. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor."

"Herkese eşit şekilde maç veriyorlar"





"MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete ve küfürlere karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var."

"Oğlum futbolcu olmak istiyordu"

"Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok. Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor."

"Maç izlemiyorum"

"Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum."





Küçükken Galatasaray'ı tutuyordu

Kendisinin Beşiktaş'ı tuttuğunu belirten Levent Numanoğlu, oğlunun ise küçükken Galatasaraylı olduğunu söyledi. Numanoğlu, "Galatasaray 'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama" dedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Tugay Kaan Numanoğlu'nun Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler belli oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.Bu hafta ligde görev alacak hakemler şöyle:27 KASIM CUMA19.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu28 KASIM CUMARTESİ 13.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık16.00 Medipol Başakşehir - Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler19.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Atilla Karaoğlan29 KASIM PAZAR13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fraport-TAV Antalyaspor: Ali Şansalan16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu30 KASIM PAZARTESİ 19.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Serkan Tokat19.30 Hes Kablo Kayserispor - Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy



