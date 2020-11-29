Derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun tuttuğu takımı babası açıkladı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu açıklamalarda bulundu. Orta atılan iddialara cevap veren Numanoğlu, çocukluktan beri oğluna adalet duygusunu aşıladığını söyledi.
Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, şu ifadeleri kullandı;
"Hata yapabilirsin ama eyyamcılık yapma"
- "Oğluma şunları söyledim. Adaletli davranacaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin."
"Fenerbahçeli yöneticinin yanında çalışmıyor"
- "Saçma sapan şeyler. Oğlum Fenerbahçeli yöneticinin yanında çalışmıyor. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor."
"Herkese eşit şekilde maç veriyorlar"
- "MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete ve küfürlere karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var."
"Oğlum futbolcu olmak istiyordu"
- "Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok. Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor."
"Maç izlemiyorum"
- "Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum."
Küçükken Galatasaray'ı tutuyordu
Kendisinin Beşiktaş'ı tuttuğunu belirten Levent Numanoğlu, oğlunun ise küçükken Galatasaraylı olduğunu söyledi. Numanoğlu, "Galatasaray 'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama" dedi.
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