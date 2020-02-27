Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'ye PFDK'dan kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı.
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcu Deniz Türüç ve yardımcı antrenör Volkan Kazak'a 1 resmi maçtan men cezası verirken, Ozan Tufan’a ise 15 bin TL para cezası verdi. Ayrıca sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 282 bin 500 TL para cezası aldı.
Galatasaray'a verilen cezalar;
- PFDK Galatasaray’a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 54 bin 500 TL para cezası verdi.
Galatasaray'da ihtar alan isimler;
- Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz
Derbi sonrasında açıklanan cezalar;
- Ersun Yanal - 1 maç ceza
- Deniz Türüç - 1 maç ceza
- Volkan Kazak - 1 maç ceza
- Ozan Tufan - 13 bin TL
- Sadık Çiftpınar - 160 bin TL
- Fenerbahçe - 232.500 TL
- Galatasaray - 104.500 TL
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası👇
▪Ersun Yanal - 1 maç ceza
▪Deniz Türüç - 1 maç ceza
▪Volkan Kazak - 1 maç ceza
▪Ozan Tufan - 13 bin TL
▪Sadık Çiftpınar - 160 bin TL
▪Fenerbahçe - 232.500 TL
▪Galatasaray - 104.500 TL pic.twitter.com/HNEpQDEJBG
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası👇
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçta yardımcı hocalardan Recep Karatepe'nin görev alması bekleniyor;
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazak, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak.
Takımın başında olabilecek isimler👇
▪Volkan Demirel
▪Marco Knoop
▪Recep Karatepe
▪Gökhan Kağıtçıoğlu pic.twitter.com/fcgh78QmdI
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazak, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak.
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