Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'ye PFDK'dan kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcu Deniz Türüç ve yardımcı antrenör Volkan Kazak'a 1 resmi maçtan men cezası verirken, Ozan Tufan’a ise 15 bin TL para cezası verdi. Ayrıca sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 282 bin 500 TL para cezası aldı.

Galatasaray'a verilen cezalar;

PFDK Galatasaray’a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 54 bin 500 TL para cezası verdi.

Galatasaray'da ihtar alan isimler;

Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz

Derbi sonrasında açıklanan cezalar;

Ersun Yanal - 1 maç ceza

Deniz Türüç - 1 maç ceza

Volkan Kazak - 1 maç ceza

Ozan Tufan - 13 bin TL

Sadık Çiftpınar - 160 bin TL

Fenerbahçe - 232.500 TL

Galatasaray - 104.500 TL

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin faturası👇



▪Ersun Yanal - 1 maç ceza

▪Deniz Türüç - 1 maç ceza

▪Volkan Kazak - 1 maç ceza

▪Ozan Tufan - 13 bin TL

▪Sadık Çiftpınar - 160 bin TL

▪Fenerbahçe - 232.500 TL

▪Galatasaray - 104.500 TL pic.twitter.com/HNEpQDEJBG — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Şubat 2020

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçta yardımcı hocalardan Recep Karatepe'nin görev alması bekleniyor;

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazak, Antalyaspor maçında saha kenarında olamayacak.



Takımın başında olabilecek isimler👇



▪Volkan Demirel

▪Marco Knoop

▪Recep Karatepe

▪Gökhan Kağıtçıoğlu pic.twitter.com/fcgh78QmdI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 27 Şubat 2020



