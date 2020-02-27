SÜPER LİG

Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'ye PFDK'dan kötü haber

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve yardımcısı Volkan Kazan'a 1 maç men cezası verdi. Bununla birlikte futbolculardan Deniz Türüç'e de gördüğü kırmızı kart nedeniyle aynı ceza uygun görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüş ve tribüne gönderilmişti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde kırmızı kart görmüş ve tribüne gönderilmişti.

Fotoğraf: Mustafa AKIN - İbrahim MAŞE

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kararları açıklandı.

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcu Deniz Türüç ve yardımcı antrenör Volkan Kazak'a 1 resmi maçtan men cezası verirken, Ozan Tufan’a ise 15 bin TL para cezası verdi. Ayrıca sarı-lacivertliler, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 282 bin 500 TL para cezası aldı.

Galatasaray'a verilen cezalar;

  • PFDK Galatasaray’a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplamda 54 bin 500 TL para cezası verdi.

Galatasaray'da ihtar alan isimler;

  • Mert Çetin, Necati Ateş, Hande Sümertaş, Fahri Yılmaz

Derbi sonrasında açıklanan cezalar;

  • Ersun Yanal - 1 maç ceza
  • Deniz Türüç - 1 maç ceza
  • Volkan Kazak - 1 maç ceza
  • Ozan Tufan - 13 bin TL
  • Sadık Çiftpınar - 160 bin TL
  • Fenerbahçe - 232.500 TL
  • Galatasaray - 104.500 TL

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı maçta yardımcı hocalardan Recep Karatepe'nin görev alması bekleniyor;


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